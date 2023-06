Agguato al Tiburtino | feriti due uomini abbandonati davanti al pronto soccorso del Pertini Uno è ricoverato in gravi condizioni

Non si esclude che il movente della sparatoria sia legato allo spaccio di droga dei quartieri San Basilio ,III e Quarticciolo , dove da qualche mese è in atto una faida criminale per il ...De Ruggero", al(Roma). Giovedì mattina, due stranieri l'hanno strattonata, bloccata e ... L'L' aggressione si è consumata attorno alle ore 16 di ieri, non lontano dall'istituto ...Questo chiarirebbe l'alle spalle seppur la vittima sia stata colpita altre due volte all'altezza dell'addome. Dirimenti pertanto l'autopsia e gli esami di ricostruzione balistica per ...

Agguato al Tiburtino, feriti due uomini abbandonati davanti al pronto soccorso del Pertini. Uno è ricoverato i leggo.it

Un altro regolamento di conti nel mondo del narcotraffico del Tiburtino, a Roma. Sono arrivati in ospedale, feriti a colpi di pistola. Si sono fatti accompagnare davanti al pronto soccorso ...Il crimine organizzato scende ancora in campo a colpi di pistola. E' accaduto ieri sera, a Roma. Due giovani pregiudicati sono stati scaricati da una macchina davanti all'ospedale ...