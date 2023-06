Afragola | padre e figlio feriti a coltellate e colpi d’arma da fuoco | arrestato 20enne

. Far west sotto le illuminarie della festa patronale. Due le persone ferite. Vincenzo e Raffaele Sepe.e figlio. Vincenzo Sepe è stato ferito a coltellate, mentre Raffaele è stato ...Sangue sulla processione di Sant'Antonio ad. Per sfuggire ai killere figlio si sono dileguati tra le centinaia di fedeli che seguivano la processione del santo di Padova. Ed è scoppiato un inferno di paura e terrore, con i ...Nel 1999, alla scomparsa del, entra nell'azienda di famiglia per assumerne le redini nel 2002.realizzando tre stabilimenti in Emilia Romagna e affiancando alla sede storica diun ...

Spari alla processione ad Afragola, padre e figlio feriti ilmattino.it

Napoli, 18 giugno 2023 – Un immigrato del Togo di 20 anni, incensurato, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio in concorso per il ferimento nella serata di ieri ad Afragola ... hanno ...Un migrante del Togo di 20 anni, incensurato, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio in concorso per il ferimento nella serata di ieri ad Afragola, in provincia di Napoli, di Raffaele Sepe, ...