Afghanistan | il ritorno di Al-Qaeda

(Di domenica 18 giugno 2023) Che il frettoloso ritiro dell'avvenuto nell'agosto 2021 da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati avrebbe creato un disastro era facilmente immaginabile. Ma a quasi due anni dalla fuga da Kabul la situazione è persino peggiore. A dirlo sono le Nazioni Unite che lo scorso 9 giugno hanno pubblicato il loro ultimo rapporto sull'. Secondo gli esperti che hanno redatto il documento al-ha stabilito campi di addestramento in cinque province afghane, nonché case sicure e altre infrastrutture in tutto il paese. La presenza di campi di addestramento di al-all'interno dell'è stata rivelata dal Team di monitoraggio delle sanzioni e del supporto analitico delle Nazioni Unite che ha indicato i campi in cinque province e in cinque diverse regioni ...