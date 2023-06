AEW | CMFTR vincenti a Chicago | il primo main event di Collision è storia

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 18 giugno 2023) CM Punk è tornato in AEW durante la premiere dinella sua. Dopo il promo iniziale di cui vi abbiamo già dato conto, come precedentemente annunciato il Best in the World ha fatto squadra con gli FTR, con tanto di acronimo ““, neldi puntata, fronteggiando in una lunga contesa Jay White, Juice Robinson e Samoa Joe. Punk si prende il pin vincente su Robinson dopo la combo Shatter Machine-GTS,ai suoi piedi L’incontro, molto equilibrato, mette in mostra tutti e sei gli atleti coinvolti: Punk, soprattutto all’inizio, non è molto partecipe, vista la lunga assenza, ma ilgran momento della contesa è dato dal confronto con Samoa Joe. I due si trovano sullo stesso ring dopo tempo immemore, scatenando i fan allo United ...