AEW | Annunciati i primi due ingressi nell’Owen Hart Foundation Tournament | l’attesa sta per finire

(Di domenica 18 giugno 2023) Durante la premiere di Collision di ieri notte, durante un segmento backstage QT Marshall ha annunciato che Powerhouse Hobbs farà il suo ingresso, che inizierà settimana prossima nel weekend di Forbidden Door. L’ex TNT Champion ha affermato che il prossimo passo nella sua carriera è la redenzione e che è pronto ad iniziarla, entrando le torneo. Il secondo nome annunciato è invece quello di Ricky Starks, tramite un video package. L’ex FTW Champion ha affermato di voler onorare la “legacy” di Owen, candidandosi ovviamente per la vittoria finale del torneo. Ricordiamo che quest’ultimo si concluderà il prossimo 15 luglio, nella puntata di Collision in programma al Saddledome di Calgary, e che al momento non sono stati confermati ulteriori nomi dalla AEW.

