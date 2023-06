Aeronautica | campo 100 per far immergere il visitatore in 100 anni di storia

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 giugno 2023) “È tutto partito da un sogno, lo stesso che ci ha portato a spiccare il volo. Abbiamo pensato a cosa avremmo potuto fare perilin 100di. Abbiamo così riprodotto il logo del centenario in asfalto dipinto in oro su 4 ettari di terreno, suddividendolo in epoche a ognuna delle quali si accede tramite portali dove, tra mezzi, materiali, velivoli e figuranti, i visitatori vengono catapultati indietro nel tempo”. A partire, proprio, dall’anno in cui tutto ha avuto inizio, il 1923. Lo racconta all’Adnkronos il tenente colonnello dell’Militare Iury Topini. Nel100, allestito nell’aeroporto di Pratica di Mare in occasione delle celebrazioni per il centenario della Forza Azzurra, tantissime persone, molti anche i bambini, oggi sfidano il ...