Addio Napoli | Kim ha preso una decisione | la nuova squadra del difensore

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 18 giugno 2023) E’ ai titoli di coda l’esperienza in Italia di Kim Min-jae, grande rivelazione dell’ultima stagione in Serie A. Ilsudcoreano si è messo in mostra con la maglia deled è stato uno dei principali protagonisti della vittoria dello scudetto delladi Spalletti. Si è dimostrato uncompleto, forse al momento il migliore in circolazione. E’ dotato di un grande senso della posizione e personalità, è migliorato tantissimo in anticipo ed è quasi insuperabile anche nel gioco aereo. E’ finito nel mirino di tanti club e ilè pronto ad incassare 60 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria. Foto di Ciro Fusco / AnsaLadi Kim E’ andato in scena un testa a testa tra Bayern Monaco e Manchester United, entrambe pronte ...