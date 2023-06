(Di domenica 18 giugno 2023) Hashish, marijuana, cocaina e poi la bellezza di oltre 16mila euro in contanti: questo quanto trovato dai carabinieri a seguito di una perquisizione nelladi due giovanissimi romani. Al centrovicenda, infatti, uno studente di appena 15 anni ed un 18enne disoccupato. Entrambi incensurati, adesso sono gravemente indizioni dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza, in concorso. Spaccio a Roma Sud e ai Castelli Romani: sequestrati oltre 230 kg diI controlli dei carabinieri e i giovanissimiTutto ha avuto inizio da un’attività di controllo avente l’obiettivo di contrastare il fenomeno legato allo spaccio di stupefacenti. A finire nella lente di ingrandimento dei carabinieri due ragazzi giovani. I sospetti su quest’ultimi si sono poi rivelati fondati dopo ...

... San Basilio, Torbellamonaca,. Quindi serviva un suono che non fosse proprio hip hop, ma che ... Da Noyz Narcos a Capo Plaza, passando perK: "Scopriamo i talenti e poi li lasciamo andare" E ...gang a Ostia, incappucciati e armati di coltello rapinano minorenni: 'Dateci soldi e ... Denunciato anche un romano di 41anni che alla stazione diaveva preso a calci l'anta in vetro di un ...Roma, spaccio di cocaina, blitz antidroga dei Carabinieri: 6 arresti L'inseguimento deipusher adLa scorsa notte, transitando presso il complesso di edilizia popolare in via Serafino da Gorizia , i Carabinieri hanno notato i due ragazzini, entrambi romani e si sono ...

Acilia, baby pusher trasformano casa dei genitori in supermercato della droga: trovati 12 kg di stupefacente Il Corriere della Città

Le intenzioni di Marcello Carli, per ora, sono quelle di sfoltire la rosa alleggerendola dei contratti più onerosi e di innestare solo parametri zero per non gravare ulteriormente sulle casse societar ...Dopo l'arrivo dell'allenatore francese in casa Napoli, si sta formando lo staff che collaborerà con Garcia. Pochi nuovi innesti nel gruppo, ma tante conferme dal gruppo che era già presente in azzurro ...