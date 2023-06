(Di domenica 18 giugno 2023) Roman . Lo scrive il tabloid Daily Mail. Come osserva il giornale,vuole che una parte significativa ...

Romansidi trasferire i fondi dalla vendita del Chelsea solo all'Ucraina. Lo scrive il tabloid Daily Mail. Come osserva il giornale,vuole che una parte significativa dei ...'Sorprendentemente, sembra che, lui stesso un individuo sanzionato per la sua vicinanza al regime di Putin, debba firmare il rilascio dei fondi, cosa che finora si è rifiutato di fare ...Romansidi trasferire i fondi dalla vendita del Chelsea solo all'Ucraina. Lo scrive il tabloid Daily Mail. Come osserva il giornale,vuole che una parte significativa dei ...

Abramovich si rifiuta di trasferire i fondi dalla vendita del Chelsea solo all’Ucraina Globalist.it

Roman Abramovich si rifiuta di trasferire i fondi dalla vendita del Chelsea solo all'Ucraina. Lo scrive il tabloid Daily Mail.