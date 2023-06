Abramovic si rifiuta di dare all’Ucraina tutti i soldi della vendita del Chelsea

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 giugno 2023)venne forzato a vendere il suo, all’attuale proprietario Boehly, su richiesta del governo britannico. Da quel giorno, è stato coinvolto da diverse questioni. Ora, secondo il Daily Mail, il governo britannico ha fatto pressioni super convincerlo a firmare il rilascio deiin favore dell’Ucraina., però, non è d’accordo. “Sorprendentemente, sembra cheh, lui stesso un individuo sanzionato per la sua vicinanza al regime di Putin, debba firmare il rilascio dei fondi, cosa che finora si èto di fare perché vuole che il denaro sia condiviso tra tutta la Russia e anche l’Ucraina”. Questa decisione non raccoglie l’approvazione dell’Europa e del Segretario di Stato britannico James Cleverly: «Vogliamo essere sicuri che ...