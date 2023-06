Abbonamenti Atalanta 2023-2024 | crescita costante | 5200 prelazioni nerazzurre

(Di domenica 18 giugno 2023) I numeri registrati dalla Campagnadell’per quanto concerne la stagione nerazzurraContinua a gonfie vele la Campagnadell’, sia nelle varie ricevitorie Vivaticket che online. Come riportato dal sito ufficiale, in piena prima fase di prelazione, si è toccata quotaabbonati. Un risultato in continuanonostante l’assenza della Curva Sud.

... per una processione continua che carica sui terminali la passione della gente per l'. In ... mentre la prossima settimana sarà riservata ai possessori diin Curva Morosini e ...I numeri registrati dalla Campagnadell'per quanto concerne la stagione nerazzurra 2023 - 2024 Continua a gonfie vele la Campagnadell'2023 - 2024, sia nelle varie ricevitorie Vivaticket che ...Alle ore 20 di venerdì 16 giugno, a 10 ore dal via, sono stati emessi circa tremila titoli d'ingresso. Fino alle ore 20 di giovedì 22 giugno potranno confermare posto e settore gli abbonati 2022 - ...

Abbonamenti Atalanta, già 3mila tessere vendute - Sport L'Eco di Bergamo

I numeri registrati dalla Campagna Abbonamenti dell’Atalanta per quanto concerne la stagione nerazzurra 2023-2024 Continua a gonfie vele la Campagna Abbonamenti dell’Atalanta 2023-2024, sia nelle vari ...Con la FASE 1 si è aperta ufficialmente venerdì 16 giugno la campagna abbonamenti alla Serie A 2023-2024 dell’Atalanta. Alle 20 di della prima giornata sono stati sottoscritti circa 3mila tagliandi.