' AAA genero cercasi' su Rai 1 | un dettaglio forse vi è sfuggito | il protagonista Kad Merad è il ' fratello' di

(Di domenica 18 giugno 2023) In su Rai 1 è andato in onda il film a AA. Il suoKadè separato alla nascita da un famosissimo attore italiano: ecco di chi si tratta Ieri la commedia AAAsu Rai 1 ha interessato moltissime persone. Trattasi di un film francese che ha una trama davvero simpatica. Al centro delle vicende c'è Stephane, un ginecologo che ha sempre voluto figli maschi, ma gli sono sempre capitate solo figlie femmine. Così tutte le volte ho provato a instaurare un buon rapporto con i potenziali generi. Nel momento in cui la sua seconda figlia Alexia ritorna dal Giappone e inizia una frequentazione con Thomas, un rugbista, Stephane è felicissimo perché secondo lui il ragazzo è l'uomo ideale per la sua secondogenita. Peccato che la loro relazione non duri a ...

Come vi raccontiamo nella recensione dicercasi , Stéphane è infatti alla ricerca di un compagno perfetto per Alexia e pensa che la situazione sia prossima a risolversi per il meglio ...Marco Giusti per Dagospiacercasi 1 E in chiaro che ci vediamo stasera in prima serata Se Rai Uno alle 21,25 propone la commedia francese praticamente inedita 'cercasi' di Francois Desagnat con Kad Merad,...cercasi (Commedia) in onda alle 21.25 su Rai 1 , un film di François Desagnat, con Kad Merad, Julie Gayet, Pauline Etienne, François Deblock, Guillaume Labbé, Zabou Breitman, Chloé ...

AAA genero cercasi, la recensione: una commedia francese semplice e scontata Movieplayer

Ascolti tv 17 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra il film comico AAA genero cercasi su Rai 1 e Lo show dei record su Canale 5 Ieri sera, sabato 17 giugno 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta de ...