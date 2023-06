A Milano la forza della gentilezza secondo Canali

Nell'era del clamore, la gentilezza è potente. Nasce da questa considerazione la collezione uomo Canali per la prossima estate, presentata oggi a. La gentilezza, per il brand, si esprime innanzitutto attraverso le mani che realizzano, nell'artigianalità, ma anche in una nuova morbidezza delle forme. Il nuovo tailoring segue le linee del ...Dallapeso ai buchi neri: due ore di workshop insieme alla superstar di Tik Tok per scoprire ... 'De Chirico', 'Graziani', Pitagora' e il 'Lagrange' di. Dal 16 al 18 giugno un calendario ...Le premiazioni si sono svolte allo Stadio San Siro di, in una serata organizzata da Edifs ... Crema&Cioccolato è stato premiato da Alessandro Ravecca, presidente di Federfranchising : 'La...

Forza Italia già si spacca a Milano: dopo la morte di Berlusconi ... Fanpage.it

Annuncio vendita Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Y20 usata del 2019 a Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita smart fortwo 70 1.0 twinamic Superpassion usata del 2019 a Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...