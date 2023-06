18 giugno 1946 | nasce Fabio Capello | l’allenatore di Pieris compie 77 anni VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 18 giugno 2023) Buon compleannoIl 18del, a(un paesino in provincia di Trieste). Dopo aver esordito in Serie A con la maglia della Spal, gioca per tre stagioni nella Roma, prima di consacrarsi con le maglie di Juventus e Milan. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, inizia la sua carriera di allenatore dove collezionerà successi sia in Italia sia in Spagna e in Europa. Nel 2018 decide di chiudere la sua carriera da mister dopo trentasettedi trionfi in giro per il mondo.77e non ci resta che fare gli auguri all’Eroe di Wembley. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.