Zelensky | Stiamo riconquistando posizioni | possiamo vincere | Mosca apre al dialogo | alcune proposte di pace potrebbero funzionare

(Di sabato 17 giugno 2023) 17 giu 13:09: "Riconqui" 'Ogni posizione riconquistata agli occupanti dalle nostre forze è un argomento nuovo per il mondo. L'Ucraina può'. Lo scrive ...

Lo scrive su Twitter Volodymyr, che continua: 'Grazie a tutti coloro che combattono contro il nemico. Grazie ai nostri soldati, a chi li cura dopo le ferite, a chi li addestra e a chi ......19:01 Stoltenberg, puntiamo a consiglio Nato - Ucraina a Vilnius 'lavorando alla creazione ...è avere la prima riunione del Consiglio al summit di Vilnius con il presidente Volodymyr'. ..."Nonostante come alleanzaaffrontando sfide storiche - ha detto - non commetteremo errori. ... si è recata Kiev per proporre un'iniziativa di pace al leader ucraino. Oggi la delegazione ...

Missili su Kiev, leader africani nel rifugio antiaereo. Kuleba: "L'attacco un messaggio per loro" - Zelensky: "Ho incontrato i comandanti dei nostri nuovi fronti" - Zelensky: "Ho incontrato i comandanti dei nostri nuovi fronti" RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 479. Zelensky dice che l'Ucraina "sta riconquistando posizioni" e che quindi "può vincere". Intanto Mosca apre uno spiraglio al dialogo e dice che alcune proposte ...Lo Zar: "Non siamo isolati". Poi minaccia: "Abbiamo più armi nucleari della Nato. E lui è un disonore per gli ebrei" ...