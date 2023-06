Zarco | «Marquez? Dire che è colpa mia non va bene È un po’ triste e ridicolo»

(Di sabato 17 giugno 2023) Continua il weekend del gran premio di Germania di Moto Gp. Oggi le qualifiche che hanno visto Marccadere per ben due volte. L’Equipe ritorna però sulla caduta di ieri durante le prove libere, quella che ha provocato l’abbattimento del francese. Ieri, dopo le prove libere,ha dichiarato che il suo collega francese poteva stare più attento ed evitare lo scontro visto che aveva terminato il proprio giro. Il quotidiano riporta le parole di: «Ho avuto appena il tempo di raddrizzare la moto, e questo movimento mi ha permesso di stare più di lato. Sono caduto sulle natiche, ecco cosa mi ha fatto male e mi ha fatto rimanere a terra per un po’». Alla domanda sesia diventato “una palla di cannone” in pista o sepoteva stare più attento, il francese ...

In seconda fila il francese Johann, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, tutti con una nota della scuderia di Borgo Panigale. A seguire i fratelli spagnoli Marc (Honda) e Alex(Ducati). ...Johan5. Marco Bezzecchi 6. Jorge Martin TERZA FILA 7. Marc8. Alex9. Brad Binder QUARTA FILA 10. Aleix Espargaro 11. Enea Bastianini 12. Fabio Quartararo QUINTA FILA 13. ...+0.356. Bezzecchi +0.527. Q1: terminato. Binder 1:24.655 (qualificato) . Marc+1.026 (qualificato) . Vinales +2.614. Giannantonio +3.037. Fernandez +3 - 079. Abbonati qui a Now - TV per ...

Marquez, Libere da incubo al Sachsenring: dito medio e poi incidente con Zarco Sky Sport

Il piemontese campione del mondo in carica ha preceduto di 78 millesimi Luca Marini (Ducati VR46) e di 83 millesimi Jack Miller (Ktm), che partiranno con lui in prima fila ...Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend del pilota Honda: dall'incidente con Zarco alla reazione post qualifica ...