Zambardino | “Altro che pace | il pubblico di Napoli non si stanca mai! Garcia tecnico internazionale”

Ma è davvero così, oppure sono solo cliché Vittorioha immaginato per Off The Record ... Raffaele La Capria), l'offerta all'di uno stereotipo che si fa comportamento a scopo di ...Ma è davvero così, oppure sono solo cliché Vittorioha immaginato per Off The Record ... Raffaele La Capria), l'offerta all'di uno stereotipo che si fa comportamento a scopo di ...

La tragedia dei luoghi comuni - di Vittorio Zambardino Esquire Italia

Altro che pace. Napoli è così. Non si stanca mai di guerra, scrive Vittorio Zambardino in un interessante editoriale per il Corriere del Mezzogiorno ...La vittoria dello scudetto dopo 33 anni riporta Napoli in primo piano. Città in bilico tra rinascimento e impossibile redenzione. Ma è davvero così, oppure sono solo cliché Vittorio Zambardino ha imm ...