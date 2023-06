Zakharova | ' Ci sono iniziative interessanti per la pace in Ucraina'

Questa volta è la portavoce del ministero degli Esteri, Maria, ad affrontare l'argomento ... tutti gli Stati e le figure pubbliche, perché molte propostestate presentate personalmente ......ha risposto 'certo che ci'. 'Ribadisco che siamo grati a ogni paese, ogni stato o ogni personaggio pubblico - perché molte iniziativestate proposte personalmente da personalità ...A riferirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria, all'agenzia di stampa Tass durante il Forum economico che si sta svolgendo a San Pietroburgo. "Certo che ci", ha ...

Mosca: «Nei piani di pace ci sono idee che potrebbero funzionare» Il Sole 24 ORE

Guerra in Ucraina, Putin sembra aprire a possibili negoziati di pace mentre il presidente ucraino vuole avanzare e basta in battaglia.