Yahya Hkimi scompare nel fiume Secchia dopo un tuffo per un video da postare sui social Prosciugata l' area ma del 18enne nessuna traccia

(Di sabato 17 giugno 2023) Ancora un dramma e ancora una volta al centro della bufera finiscono ie la mania di protagonismo dei giovani che tentano il tutto per tutto pur di emergere: anche gesti estremi che spesso costano la vita, come avvenuto per il piccolo Manuel Proietti a Roma, ucciso a 5 anni da uno youtuber al

Questa mattina, il corso del fiume è stato deviato nel punto esatto in cui il giovane si è tuffato Sono ancora senza esito le ricerche per ritrovare, 19 anni, disperso nel fiume Secchia a ...MODENA - Si spostano più a sud verso Ponte Alto le ricerche di, il giovane disperso nelle acque del Secchia da mercoledì pomeriggio. Questa mattina è stato deviato il corso del fiume per prosciugare la zona dove il ragazzo si è immerso ma di lui ...MODENA - Si spostano più a sud verso Ponte Alto le ricerche di, il giovane disperso nelle acque del Secchia da mercoledì pomeriggio. Questa mattina è stato deviato il corso del fiume per prosciugare la zona dove il ragazzo si è immerso ma di lui ...

Scomparso nel fiume a Modena: deviato il corso del Secchia il Resto del Carlino

Il tuffo, il video, il dramma: non hanno ancora avuto esito le ricerche che a Modena da mercoledì pomeriggio sono state avviate per individuare Yahya Hkimi, 19 anni ancora da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...