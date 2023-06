(Di sabato 17 giugno 2023) Sarà ladidell’Unione europea a occuparsi del caso del Sailing“A”, l’avanguardistica nave a vela da oltre 500 milioni, riconducibile agli interessi dell’oligarcaAndrey, sottoposta aamministrativo dal marzo 2022 e da allora in rada nel golfo di Trieste. Il Piccolo spiega che la II sezione del Tar del Lazio, con un’ordinanza dei giudici Francesco Riccio e Igor Nobile, non si è pronunciata sul ricorso contro ildeciso sulla base delle sanzioni seguite all’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, rimettendo il giudizio alladiUe, cui è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento e del relativo fascicolo. Nell’attesa che la ...

Le forze dell'ordine hannobeni acquistati con i profitti della presunta frode, tra cui ... arrestato sul suoin un caso di frode nell'agosto 2020. Il presidente Donald Trump ha ...Per quanti non rammentassero la vicenda del Force Blue, lofudalla Guardia di finanza nel maggio 2010 al largo della Spezia mentre a bordo c'erano Elisabetta Gregoraci , la ex ...Singolare l'episodio capitatogli nell'aprile 2013 quando i carabinieri gli hannoil ...2 milioni di euro, ignaro del fatto che fosse stata in realtà sottratta illegalmente dallodell'...

Yacht sequestrato all’oligarca russo Melnichenko, sul congelamento deciderà la Corte di giustizia Ue Il Fatto Quotidiano

Viareggio, 1 giugno 2023 – E’ stato sottoposto a sequestro conservativo uno yacht di 23 metri battente bandiera viareggina, nel senso che è iscritto nel registro delle imbarcazioni da diporto della ...