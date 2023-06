WWE | Jey stavolta ha fatto la sua scelta | la Bloodline non esiste più!

(Di sabato 17 giugno 2023) La scorsa settimana Jey Uso aveva lasciato tutto in sospeso, perso in maniera rocambolesca il suo match per il titolo US aveva lasciato il ring senza decidere da che parte schierarsi dopo essere stato chiamato a scegliere se rientrare nei ranghi dellao seguire il fratello Jimmy dopo il tradimento con tanto di Superkick su Roman Reigns. Tutto rimandato di una settimana, questa notte Roman Reigns è tornato a SmackDown e ha preteso di persona che Jey facesse la sua. “Jimmy tu sei fuori… E lo sono anche io!” Ovviamente la resa dei conti tra samoani ha chiuso la puntata di SmackDown. Roman Reigns con le sue cinture, Paul Heyman porta con se ancora i vecchi titoli, è salito sul ring in attesa di chiarimenti dal cugino Jey, non arrivati attraverso il lavoro di intermediazione del wise man. Jey non si è...

Dopo aver visto un'iniziale arrabbiatura di Jey nei confronti del fratello ... Dopo tutti i record straordinari che sono stati raggiunti da Roman Reigns in WWE con i titoli alla vita negli ultimi anni ...