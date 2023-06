WWE | C’è ancora incertezza sul possibile vincitore del MITB

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 17 giugno 2023) Il prossimo 1 luglio, la WWE terrà Money In The Bank a Londra e si tratterà della prima volta in cui l’ambita valigetta verrà contesa lontano dal suolo americano. Ovviamente, Triple H e soci, vogliono regalare un grande spettacolo ai presenti della O2 Arena, ma a quanto pare, non ci sarebbechiarezza riguardo aldel Money In The Bank Match. Le ultime Secondo un tweet di BWE, la compagnia avrebbe preso in considerazione tre wrestler per la vittoria finale:“E’ in arrivo un terzo contendente per ilmaschile. Vi aggiorneremo presto”.Nelle scorse settimane, L.A. Knight e Damian Priest si erano candidati prepotentemente alla vittoria della valigetta, ma come sappiamo, in WWE tutto può accadere.