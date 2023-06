...è letteralmente svenuto per via della presa di sottomissione diLesnar. Adesso i due sono pari nei rispettivi match: quando avverrà lo scontro finale Intervista a AJ Styles, stella della: "......è letteralmente svenuto per via della presa di sottomissione diLesnar. Adesso i due sono pari nei rispettivi match: quando avverrà lo scontro finale Intervista a AJ Styles, stella della: "...

WWE Brock Lesnar, la novità spiazza tutti: cosa sta per succedere Sport News.eu

Bleacher Report catches you up on the latest news from the WWE Universe. Adesanya Interested in WWE "One-Off" UFC middleweight champion Israel Adesanya is ...There were some villains over the course of WWE history who would have been great World Champions, but they never got the opportunity!