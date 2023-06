WTA ‘s-Hertogenbosch 2023 | risultati 17 giugno | derby russo in finale tra Ekaterina Alexandrova e Veronika Kudermetova

(Di sabato 17 giugno 2023) Ci sarà unin: questo l’esito delle odierne semifinali del torneo WTA 250 di ‘s-, nei Paesi Bassi, ovvero il Libema Opendi tennis, nel quale non ci sono più azzurre in gara. La russa, testa di serie numero 1, liquida la slovacca Viktória Hruncáková, battuta con un eloquente 6-3 6-2 in un’ora e 24 minuti. Due break per set decidono la contesa in maniera abbastanza netta. L’altra russa, numero 4 del tabellone, elimina la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 7 del seeding, con lo score di 6-17-6 (1) in un’ora e 19 minuti. Primo parziale a senso unico, mentre nel secondo la bielorussa serve per il set ma la russa recupera e vince al tie break. ATP Queen’s ...

