WTA Nottingham 2023 | Watson-Boulter sospesa per pioggia | gli aggiornamenti

(Di sabato 17 giugno 2023) Latorna ad abbattersi su, costringendo gli organizzatori del torneo Wta 250 a rivedere i propri piani. E’ stata interrotta sul punteggio di 3-2 nel primo set la semifinale tra Heathere Katie, con quest’ultima avanti di un break. I campi sono stati coperti, ma non è chiaro quando e se si riprenderà a giocare. Di seguito tutti gli. Aggiornamento: il gioco non riprenderà prima delle 14:15 Aggiornamento: il gioco non riprenderà prima delle 13:45 SportFace.

Kalinina ha disputato il torneo250 diquesta settimana. Dopo aver sconfitto con il punteggio di 7 - 5, 6 - 3 Nuria Parrizas - Diaz , l'ucraina si è fermata agli ottavi di finale ed è ...Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 17 giugno 2023 . Stanno per giungere al termine i primi tornei Atp sull'erba di Stoccarda e 's - Hertogenbosch edie 's - Hertogenbosch, che andranno in scena con le rispettive semifinali. Grande spazio ai motori con la Formula 1 che fa tappa in Canada e disputerà le qualifiche, mentre la MotoGP, ...

Tennis, Wta Nottingham: semaforo rosso per Giorgi Virgilio Sport

Si allinea il tabellone del WTA di Nottingham alle semifinali: oggi si sono svolti i match dei quarti di finale del torneo inglese che vede ancora la presenza di tre giocatrici di casa. Al Rothesay Op ...Andy Murray vince l'ottava partita di fila e raggiunge la semifinale al Rothesay Open, Challenger 125 di Nottingham, senza aver ancora perso un ...