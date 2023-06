(Di sabato 17 giugno 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 19 al 25 giugno sull’erba inglese. A guidare il seeding è la ceca Barbora Krejcikova, seguita dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla lettone Jelena Ostapenko. Sono invece tre le tenniste azzurre ai nastri di partenza: si tratta di Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Iltotale dell’evento che si svolgerà nel Regno Unito è di €237.100, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. PROGRAMMA E COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.560 (1 punto) SECONDO ...

Lo scorso anno Ons vinse a Berlino, quello prima a, mentre stavolta si augura di ... È la superficie che nel 2021 a Berlino le ha dato il primo titolo, trampolino di lancio verso un ...PROGRAMMA E COPERTURA250SUPERTENNIS Lunedì 19 giugno - DIFFERITA alle ore 21.00 (primo turno) Martedì 20 giugno - REPLICA alle ore 03.00; DIFFERITA alle ore 21.00 (primo turno) ...Per l'americana si tratta del primo quarto di finale in carriera in un torneo del circuito. Ora ... La settimana prossima sarà sull'erba di, dove sono iscritte anche Elisabetta ...

Wta Birmingham 2023: montepremi e prize money SPORTFACE.IT

Former world No 20 Daria Saville is set to return this weekend by participating in the qualifying of a WTA 250 event in Birmingham. In September, 29-year-old Saville suffered a horrifying knee injury ...Top seed Veronika Kudermetova of Russia ended Swiss teenager Celine Naef's run in the quarterfinals with a straight-set victory, 6-3, 6-2, on Friday at the Libema Open in 's-Hertogenbosch, Netherlands ...