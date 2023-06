(Di sabato 17 giugno 2023) Il sorteggio deldel torneo WTA 250 diregala un’altra edizione a questo torneo dalla storia diventata ultraquarantennale. Non difende il titolo la brasiliana Beatriz Haddad Maia, autrice di altre scelte, ma il campo partecipanti è comunque di buonissima levatura. Per una strana ironia della sorte, gli accoppiamentinoti nel giorno del 43° compleanno di, che assieme alla wild card si vede recapitato il confronto con, cui è legata da due precedenti: in uno, agli Australian Open 2015 (3° turno), la marchigiana andò vicina alla vittoria e poi perse 4-6 7-6(3) 6-1, nell’altro, agli US Open 2018 (2° turno), fu 6-4 7-5 per la cinque volte campionessa di Wimbledon. ATP Queen’s: il ...

Camila Giorgi affronterà Venus Williams al primo turno del WTA 250 di Birmingham 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. L'esordio stagionale sull'erba non è stato dei migliori per l'azzurra, che su questa superficie può fare molto bene, ma che a Nottingham ha perso nelle qualificazioni. Tre le italiane nel main draw del Rothesay Classic, WTA 250 sull'erba di Birmingham (montepremi da 259.303 dollari).

WTA Birmingham 2023: il tabellone. Camila Giorgi sfida Venus Williams, ci sono anche Cocciaretto e Paolini OA Sport

Katie Boulter cemented her new British No 1 status by beating compatriot Heather Watson at the Nottingham Open on Saturday; Jodie Burrage defeats Alize Cornet to ensure the first all-British WTA final. Sarà una domenica da ricordare per Katie Boulter e Jodie Burrage. Al Rothesay International Nottingham, infatti, si incontreranno nella prima semifinale tutta britannica dal 1979.