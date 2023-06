Leggi Anchein crash, utenti italiani e stranieri senza messaggi istantanei TI POTREBBE INTERESSAREMoltissimi utenti hanno avuto disservizi sulle tre piattaforme di Meta , ovvero l'app di messaggisticae i social Instagram e Facebook . I disservizi sono iniziati intorno alle 20.30, confermati dalle migliaia di segnalazioni sui siti specializzati come Downdetector o Downforeveryoneorjustme. ...I problemi riguardano, in primo luogo, la più famosa e diffusa applicazione di messaggistica istantanea,. In molti comunicano un'effettiva difficoltà nell'inviare e nel ricevere messaggi sui ...

WhatsApp down, disservizi rientrati | Ok anche Instagram e Facebook TGCOM

Il calendario del Teatro di Verzura si arricchisce con tre nuove date: prosegue nei mesi di luglio e agosto il ciclo di incontri culturali nel giardino dell’ex Convento delle Oblate a Borgo a Mozzano.Instagram, Facebook e Whatsapp sono down in tutta Italia e le segnalazioni, in continuo aumento, arrivano in continuazione. Su Facebook gli utenti lamentano delle difficoltà a caricare i post. Su ...