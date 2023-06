Weekend con Libero Mail che non funziona insieme a Virgilio | nuove ipotesi

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 giugno 2023) In tanti si stanno chiedendo cosa aspettarsi conche non. Una situazione che si trascina ormai da quattro giorni, sfiorando a conti fatti il record di un precedente disservizio, con cui siamo arrivati a poco più di 100 ore di down. Il punto è che in questo frangente si fa molta fatica a vedere la luce, in quanto mancano comunicazioni ufficiali da parte dello staff da giovedì, senza contare il fatto che ritrovarsi in pieno fine settimana senza riscontri non faccia ben sperare tutti coloro che da giorni non possono accedere alla propria casella di posta elettronica. Tutto il fine settimana conche non: quando tornano disponibili L’unico ...