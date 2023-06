Vorrei chiedere a ogni italiano di elencare le cose che ama

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 giugno 2023) Lo dico spesso, il mio conservatorismo è privato. Sentimentale, intimo, composto anche di segreti. Sono talmente misantropo che noncondividere nemmeno una disposizione d’animo che per altri è un dato politico e dunque collettivo. E però devo ammettere che tutti amano qualcosa e che tutti desiderano la conservazione di questo qualcosa. Nel cuore sono tutti conservatori. Impossibile non amare nulla. L’uomo è desiderio di amore, per dirla con l’Arcivescovo Delpini se non con Sant’Agostino. Perfino gli atei, i cosmopoliti, gli elettori del Pd, i proprietari di auto elettriche ameranno alcune. Menodi quante ne ami io, ovviamente, e però qualcosa. In deroga alla mia misantropia(o più fattibilmente a un campione di italiani) ...