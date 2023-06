Volley | Nations League donne L' Italia batte l' Olanda 3-2

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 17 giugno 2023) Terzo successo consecutivo per le azzurre, ultimo impegno contro la Cina. ROMA - Altra vittoria per l'Italfemminile, impegnata a Hong Kong nella Pool 3 della. Le azzurre del ct Davide Mazzanti, al Coliseum, hanno battuto per 3-2, con parziali 22-25 25-22 25-21 18-25 19-17, l'Ol