Volley femminile | l’Italia annulla 2 match-point e batte 3-2 l’Olanda con Sylla superstar! Finali di VNL possibili

(Di sabato 17 giugno 2023) Terza vittoria consecutive per la Nazionale Italiana dinellaball Nations League 2023. Al termine di una durissima sfida contro i Paesi Bassi, la squadra guidata dal CT Davide Mazzanti riesce ad avere la meglio con il punteggio di 3-2 (22-25, 25-22, 25-20, 18-25, 19-17). Due punti importanti per il morale ed anche per la classifica, che vede orasalire provvisoriamente all’ottavo posto, l’ultimo disponibile per disputare la fase finale. Partenza decisamente sotto ritmo per le azzurre, poco precise nella costruzione del gioco e poco efficaci in attacco. L’unica che riesce a trovare punti con continuità è Miriam, ma il suo apporto non basta a frenare le “orange”, al contrario molto precise e concrete, che si prendono il primo set con l’attacco di una Jolien Knollema ...