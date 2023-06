VNL femminile | Italia-Olanda 2-3 Mazzanti | “Mancato ordine in difesa | abbiamo grandi margini”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023) Il ct azzurro Davideha parlato nel post-partita di3-2, match valevole per la Volleyball Nations League2023. Un successo sofferto, arrivato dopo aver annullato due match ball alle avversarie: “Sono contento di comeattaccato, in cambio pallafatto quello su cui stiamo lavorando – spiega il tecnico della nazionale – Invece non sono contento della, èa muro dove c’è grande margine di miglioramento. Domani c’è la Cina, dobbiamo valutare lo stato fisico perchè è stata una partita molto dura.” Sulla classificanon si sbilancia: “E’ presto, anche oggivisto come sia facile passare dal perdere o vincere e viceversa. La ...