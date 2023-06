Vladimir Putin apre alla pace | aperti al dialogo con chiunque la chieda

Dopo avere incontrato a Kiev, in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky , in Russia hanno chiesto di parlare con il presidentee hanno posto sul tavolo una loro proposta di pace. ...A Biden è stato chiesto anche di parlare delle affermazioni del presidente russosecondo cui Mosca avrebbe dispiegato armi nucleari all'interno dello stretto alleato e vicino ...Dopo oltre un anno di guerra potrebbe finalmente intravedersi uno spiraglio di pace in Ucraina. A far sperare sono le parole pronunciate danel corso di un incontro con una delegazione di capi di Stato africani. "Il nostro Paese " ha affermato il leader russo - è aperta al dialogo con chiunque chieda la pace". LA CONFERMA ...

Putin: 'Aperti al dialogo con chiunque chieda la pace'

