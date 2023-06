Vladimir Luxuria si espone ad un passo dalla finale dell’Isola dei Famosi | le rivelazioni

Durante la semifinale de L'Isola dei Famosi , andata in onda ieri sera su Canale5 , è scoppiato uno scontro piuttosto acceso trae Carlo Motta , fidanzato della naufraga Helena Prestes . Nelle precedenti puntate abbiamo visto Motta regalare un anello alla compagna, facendole una proposta ufficiale di ..., in particolare, ha calcato la mano parlando di un vero e proprio 'giallo' da risolvere in merito alla 'persona misteriosa' senza nome. Forzare non è mai la soluzione corretta (e ...... che è tornata in onda dopo il lutto; in studio i due opinionistied Enrico Papi mentre in diretta dall'Honduras l'inviato Alvin. Ieri la penultima puntata purtroppo non ha fatto ...

Helena Prestes, il fidanzato Carlo sbotta contro Vladimir Luxuria: «Sono stufo di queste bugie» leggo.it

Manca pochissimo alla finale de L’isola dei famosi. Anche quest’anno il famoso format condotto da Ilary Blasi è giunto alla fine e ...Ieri, al L'Isola dei Famosi è andato in scena uno scotnro tra Carlo Motta e Vladimir Luxuria. Ecco cosa è successo.