Virtus Bologna-Olimpia Milano | Scariolo | “Bisogna evitare i cali di concentrazione”

(Di sabato 17 giugno 2023) La soddisfazione per una “grande vittoria” e per “aver pareggiato la serie”, ma anche l’appunto per degli “errori infantili commessi quando abbiamo raggiunto il massimo vantaggio”. Così Sergiocommenta la vittoria dellaSegafredoche, dopo due overtime, supera l’per 93-89.pareggia così la serie della finale dei playoff scudetto. “Grande vittoria contro una grande squadra – aggiunge il tecnico -, sono più esperti di noi ed è normale che non mollino mai. Ora siamo contenti di come stiamo giocando, ripartiremo dalle cose positive fatte per molti minuti cercando didi”.“Siamo sul 2-2, adesso si entra in una mini-serie da tre partite e ci siamo guadagnati il ...

Gara - 4 è una corrida piena di colpi di scena in cui la Virtus Bologna alza le braccia al cielo (93 - 89) e impatta la serie scudetto contro Milano. Siamo sul 2 - 2

Le parole di Sergio Scariolo dopo la vittoria della Virtus Bologna in Gara 4 sull'Olimpia Milano. "Siamo felici per questa grande vittoria, per aver vinto due partite di fila e ..."
Ettore Messina ha commentato la sconfitta al doppio overtime della sua Olimpia Milano in gara 4 contro la Virtus Bologna: "Ovviamente, siamo molto ..."