VIDEO – Eto’o | classe e potenza! Ecco i migliori 10 gol all’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 17 giugno 2023) Samuelcon la maglia dell’Inter ha segnato 53 gol in 102 presenze totali, tutti importanti. Giocatore decisivo per la conquista del Triplete nel 2010 e nei 6 trofei totali conquistati in nerazzurro.e potenza,i diecigol realizzati dae selezionati dal club nerazzurro. Fonte: Canale YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati