Viaggi e festini hard con le offerte dei fedeli | lo sconto per don Euro | in appello pena ridotta

(Di sabato 17 giugno 2023) Era stato accusato di raccogliere le donazioni deiper poi spenderle in vacanze in alberghi di lusso, incontri a pagamento con uomini escort e consumo di sostanze stupefacenti. Per il sacerdote Luca Morini, anche noto con il soprannome di ‘Don’, il tribunale di Massa in primo grado aveva stabilito unadi sette anni e sei mesi. Ma ieri, in, l’imputato ha ricevuto unodi un anno e mezzo. Il processo d’per sostituzione di persona ed estorsione si è infatti concluso con la condanna a 6 anni di reclusione per l’ex parroco di Caniparola, Avenza e Massa, tornato da tempo allo stato laicale. La riduzione, come spiega il Secolo XIX, è dovuta all’intervenuta prescrizione rispetto al reato contestato in origine, tra gli altri, di sostituzione di persona. ...

Era stato accusato di raccogliere le donazioni dei fedeli per poi spenderle in vacanze in alberghi di lusso, incontri a pagamento con uomini escort e consumo di sostanze stupefacenti. Per il sacerdote ...Era stato accusato di aver speso i soldi delle offerte dei fedeli in, spa e feste a luci rosse . Ma dopo esser stato condannato in primo grado dal tribunale di ...in alberghi di lusso e...Era stato accusato di raccogliere le donazioni dei fedeli per poi spenderle in vacanze in alberghi di lusso, incontri a pagamento con uomini escort e consumo di sostanze stupefacenti. Per il sacerdote ...

Viaggi e festini hard con le offerte dei fedeli, lo sconto per don Euro ... Open

Ridotta a sei anni la condanna per Morini accusato di aver speso i soldi delle offerte dei fedeli in viaggi di lusso e festini a luci rosse ...Pena ridotta a 6 anni, contro i 7 e mezzo avuti in primo grado, al processo d’appello a Luca Morini, l’ex parroco di Migliarino e poi di Massa, Avenza e Caniparola, soprannominato don Euro dai suoi ve ...