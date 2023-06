Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 giugno 2023)DEL 17 GIUGNO ORE 08.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA POMEZIA TRAFFICO RALLENTATO CON COCE TRA VIA DI PRATICA E LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DI PRATICA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI CASTELNO DIREZIONE PRATICA DI MARE PERCORRENDO LA VIA DEL MARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI DIREZIONE MEZZOCAMMINO AD ANGUILLARA PERCORRENDO LA PRINCIPALE VIALE REGINALDO BELLONI SI RALLENTA TRA VIA GENOVA E E VIA VENEZIA DIREZIONE VIGNA DI VALLE SULLA STRADA STATALE CASSIA SI STA IN CODA A SUTRI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA STAZIONE DIREZIONEServizio fornito da Astral