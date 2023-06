Via allo sgombero dell’hotel Astor | dove è sparita la piccola Kata | “Non è sicuro | troppa criminalità”

(Di sabato 17 giugno 2023) È in corso lodell’ex hotel, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze dasabato scorso è scomparsa la, la bambina peruviana di 5 anni che nel palazzo abita con la famiglia. Sul posto numerose le forze dell’ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Il tratto della stradasi affaccia l’ex hotel e la strada laterale, via Boccherini sono bloccate al traffico. Il palazzo era stato occupato nel settembre scorso, vi abitano per lo più famiglie di origine peruviana e romena. I primi occupanti stanno uscendo accompagnati dalla polizia: sono alcune donne, un uomo e un bambino di origine sudamericana. Le operazioni, almeno dall’esterno, sembrano svolgersi in ordine, senza problemi. Loè ...

In Boccherini e Maragliano, a Firenze, sono presenti numerosi agenti delle forze dell'ordine per operare lo sgombero dell'ex hotel Astor. La strada è stata chiusa al traffico per consentire ... La famiglia della bambina da due giorni non abita più nell'ex Astor: con il libera della ... Dopo la scomparsa di Kataleya la procedura ha avuto un'accelerazione e stamani siamo arrivati...

In queste ore è in atto lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che nel ...Via allo sgombero dell'ex Hotel Astor (Firenze) occupato da cui, una settimana fa esatta, è sparita nel nulla mentre giocava nel cortile, la piccola “Kata”, bimba peruviana ...