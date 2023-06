Via al Pride | 30mila in piazza | presente La Stampa | assenti Regione e M5S convocato a Roma per il corteo contro la precarietà del lavoro

Un abbraccio tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein dà ilalla manifestazione Cinque Stelle ... "Alla fine Schlein si fa vedere aldell'assistenzialismo di Giuseppe Conte . Evidentemente per ...È il giorno dell'orgoglio, il giorno della lotta. Il Baricompie vent'anni e scende per strada con migliaia di persone: per celebrare il diritto di ... scenderà lungoAndrea da Bari e si ...I giornalisti e le giornaliste diLugaro saranno presenti alla sfilata, inclusi il vice ...concesso il patrocinio alla sfilata e ad esempio quest'anno è stato lo stesso Coordinamento Torinoa ...

Via al Pride: presente La Stampa, assenti Regione e M5S (convocato in massa a Roma per l'assemblea del partit… La Stampa

È il giorno dell’orgoglio, il giorno della lotta. Il Bari Pride compie vent’anni e scende per strada con migliaia di persone: per celebrare il diritto di amare al di là di distinzioni e pregiudizi, e ...Cosa c'è da sapere su La Spezia Pride 2023: dalla parata al programma, dal percorso alle strade chiuse. Tutte le informazioni utili ...