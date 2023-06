Vi odio profondamente” | Manila Nazzaro si sfoga duramente | Ecco le sue parole

Leggi su howtodofor

(Di sabato 17 giugno 2023) La speaker radiofonicanon è rimasta impassibile davanti a una situazione che le ha provocato un grande dolore. Continuate a leggere per capire a chi sono rivolte le sue. L’ex gieffina e speaker radiofonica ultimamente è apparsa più serena e con il sorriso, rispetto a qualche mese fa. Dalla rottura definitiva con Lorenzo Amoruso, compagno con il quale aveva anche partecipato a Temptation Island, per lei è iniziata una nuova fase della vita. Sempre mamma super premurosa dei suoi figli, è giunto anche il momento di voltare pagina e aprire il suo cuore verso un nuovo amore. Ma in tutto questo bel periodo, una tragica notizia ha rovinato l’armonia conquistata, tanto da aver deciso di parlare attraverso il suo profilo Twitter.forti ma assolutamente condivisibili e che stanno ...