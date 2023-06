Vettori a Las Vegas contro Cannonier | il sogno del titolo fa da sfondo al match

(Di sabato 17 giugno 2023) Sabato affronterà Marvina Las, alla ricerca di una nuova chance titolata nei pesi medi, ma in quasi tre lustri sono cambiate un po' di cose. Scatto indietro al 2009. Jared...

Sabato affronterà MarvinVegas, alla ricerca di una nuova chance titolata nei pesi medi, ma in quasi tre lustri sono cambiate un po' di cose. Scatto indietro al 2009. Jared Cannonier viveva ad Anchorage, la ...Marvinsfida Jared Cannonier intorno alle 06:00 (orario italiano) della notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno. L'incontro si terrà allo Ufc Apex diVegas, dove il fighter italiano cercherà di ...Marvintorna sull'ottagono e sfida Jared Cannonier. L'incontro all'Ufc Apex diVegas avrà luogo nella notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno. L'evento Ufc Fight Night - con la main card - ...

Vettori vs Cannonier: come e dove vedere l'incontro in streaming DAZN

Marvin Vettori e Jared Cannonier si affronteranno all’UFC Apex di Las Vegas, la struttura di proprietà della promotion che è stata lanciata come luogo per ospitare i match durante la pandemia da Covid ...Marvin Vettori torna in gabbia contro Jared Cannonier, ecco gli orari della card e dove vederla questo sabato notte.