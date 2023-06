Verissimo | fine delle Storie Al sabato su Canale 5 arrivano Scene da un Matrimonio e Un Altro Domani

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 17 giugno 2023) Anna Tatangelo (foto US Mediaset)5 ridisegna il pomeriggio del weekend in virtù delladi, che hanno definitivamente chiuso i battenti domenica scorsa. Quelle della trasmissione di Silvia Toffanin, d’nde, erano soprattutto repliche, con qualche contenuto inedito, in onda finché la concorrenza di Rai 1 è rimasta accesa con Italia Sì, Domenica In e Da Noi… A Ruota Libera (ma erano comunque previste anche oggi e). A partire da oggi –17 giugno – cambia dunque il pomeriggio del weekend di5, in onda con un film del ciclo “Inga Lindstrom” (Sven, amore mio) dopo Terra Amara, ma daprossimo la rete ammiraglia si “rinnova” con il ritorno di ...