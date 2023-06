Vendesi rene per sopravvivere

Leggi su panorama

(Di sabato 17 giugno 2023) In Iran i più poveri cedono parti del loro corpo (compreso fegato, cornee, testicoli). Tutto legale, con tariffe calmierate. Un mercato agghiacciante che ora si diffonde anche in Afghanistan. «Reni in vendita» oppure «Dono il mio. Gruppo sanguigno A+» si legge sui volantini scritti in farsi appesi ai lampioni o sui muri di diverse città iraniane, solitamente nelle vicinanze degli ospedali. «Il mio gruppo sanguigno è 0 negativo e ho 22 anni. Venderò il mioper 5 miliardi di rial (10 mila dollari). A causa di problemi finanziari, non ho altra scelta. Se vuoi il mio fegato ne venderò una parte per 2 miliardi di rial (4 mila dollari)» è il drammatico annuncio di un giovane iraniano consegnato al giornale Jahan-e-Sanat. La crisi economica e l’iperinflazione hanno costretto le fasce più deboli e povere della popolazione a vendere i propri ...