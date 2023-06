Vasco infiamma l' Olimpico Canzoni e politica nello stadio sold out

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 giugno 2023) Mistico e pagano. Orgiastico e spirituale. Fin dalle prime note, il concerto diRossi alloha chiarito a tutti che siamo di fronte a un vero rito collettivo. Il Komandante si è messo a nudo. Subito. Senza fronzoli. «Guardami in faccia quando mi parli…E se c'è qualcosa che non ti va dillo alla luna». Il live si è aperto con una ballad. Una delle più emozionanti del suo repertorio. Non accadeva dall'autodromo di Imola nel '98. Il palco è illuminato dal maxi schermo a forma di V e lì dentro c'è solo lui. Che cavalca il crescendo di «Dillo alla luna». Una dichiarazione di intenti. La volontà di non fare sconti. Di dire le cose come stanno. Anche a se stesso. Pochi minuti. Intensissimi. E poi via. Finalmente la festa decolla. «Stendimi», «Rock 'n' roll show» e «Non sei quella che eri», inedita dal vivo. Ma è solo ...