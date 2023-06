Valentino Narratives | “maschi divisi negli stereoptipi di ‘machismo’ o ‘sensibilità’ ma si può essere liberi di mettere una gonna sotto giacca e cravatta” | così Pier Paolo Piccioli

(Di sabato 17 giugno 2023) Quando il 29 maggio scorso Marco Mengoni si è presentato nello studio di “Che Tempo Che fa” con, camicia bianca e pantaloncini corti, il suo look aveva suscitato grande scalpore, con il conduttore Fabio Fazio che subito aveva commentato “lo stacco di coscia” del cantante. E se da una parte è vero che il pubblico della televisione è abituato ad un’estetica più tradizionale, è vero anche che i codici del guardarobale sono in evoluzione. A guidare la rivoluzione è, il direttore creativo di, (autore, peraltro, proprio del discusso outfit di Mengoni su Rai 3), che ha deciso di tornare a sfilare dopo tre anni nel calendario della Moda Uomo di Milano proprio per affermare l’importanza di ridefinire il concetto di ...

Il tratto di stile del nettunese Pierpaolo Piccioli incanta e conquista Milano alla sfilataThemenswear ...TheLa collezione disi intitola The. Ed è stata presentata sui social da una serie di video con modelli che leggono libri negli ambienti dell'Università. L'...A tenere banco nei giorni scorsi, tra gli studenti della Statale di Milano, è stata la discussione sull'opportunità di lasciare che un brand di moda comeoccupasse il cortile dell'Università, in via Festa del Perdono, per presentare la collezione uomo per la prossima primavera - estate. In fin dei conti, hanno sostenuto i contrari, si tratta ...

Valentino The Narratives: la sfilata menswear SS24 in live streaming la Repubblica

Il tratto di stile del nettunese Pierpaolo Piccioli incanta e conquista Milano alla sfilata Valentino The Narratives menswear Spring/Summer ...La Milano Fashion Week Men’s Collection Spring Summer 2024 è cominciata: dal 16 al 20 giugno 2023 ci aspettano cinque giorni per 22 sfilate fisiche, 5 digitali, oltre 30 presentazioni e molto altro, t ...