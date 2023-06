... voce di spesa aumentata nell'ultimo anno perdell'aumento dei tassi di interesse. Un altro 15% degli intervistati, invece, investirà parte delle risorse in più per pagare centri estivi o...Leggi Anche Le Donatella inaugurano l'estate in bikini a Formenterada mamma Francesca Sofia Novello è partita per lein Croazia insieme a Valentino Rossi e alla loro Giulietta . ...Nel 2001 si fa conoscere al grande pubblico italiano perdella trasmissione 'Torno sabato', ... Alena Seredova e Alessandro Nasi sono ormai una coppia stabile, tanto da trascorrere anche le...

Vacanze al via, ecco dove sono andate le vip TGCOM

Con l'avvio delle vacanze scolastiche, in molti Comuni altoatesini partiranno i servizi estivi di assistenza – La Provincia li sostiene con 17 milioni di euro. Oggi iniziano le vacanze estive per oltr ...Indagine Confesercenti-Ipsos: iniezione di liquidità consistente, potrebbe generare 6,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie ...