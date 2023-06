USDT perde leggermente il peg al dollaro | tempismo sospetto di Coindesk

Leggi su blockworld

(Di sabato 17 giugno 2023) Pochi giorni fa,(Tether), la più importante stablecoin con un market cap di 83 miliardi di dollari al momento in cui scriviamo, ha perso seppur lievemente il peg ala causa di uno squilibrio nel 3pool di Curve, protocollo più grande nel mercato DeFi. Cos’è il PEG ale perché è così importante Il peg alè il legame che stabilisce che 1dovrebbe essere sempre equivalente a 1USA. Questo evento ha scatenato il panico nel mercato delle criptovalute e gli utenti hanno iniziato a vendere in massa(ripensando in particolare a quanto successo con altre stablecoin come USDC o ancora peggio a UST). Per ripristinare la calma e rassicurare gli investitori, Tether ha acconsentito alla richiesta didi rendere ...