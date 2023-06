Untornado si è abbattuto su una città del nord del Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, causando distruzioni diffuse: si riportano almeno tre morti e fino a 100 ......e toglie la vita a qualcuno - spiega Salvini - più controlli e sanzioni pesanti per chiil ... Lo scontro è stato: il ragazzo ha fatto un volo di quaranta metri ed è morto sul colpo, mentre ...Praticamente distrutto un parcheggio di mobil - home, le roulotte così diffuse negli. In Colorado, Oklahoma, Arkansas e Florida sono previsti altri tornado, temporali forti ed è stato lanciato un ...

Usa, violento tornado in Texas: almeno 3 morti e 100 feriti Sky Tg24

Sono più di 50 milioni le persone minacciate da condizioni meteorologiche estreme negli Stati Uniti, mentre sono tre i morti in Texas dove si sono registrati gravi danni per le violenti piogge. Nelle ...Cosa sta accadendo in USA a causa del maltempo in Alabama e Georgia Ecco la situazione e le immagini di quanto accaduto per via dei forti venti e tornado.